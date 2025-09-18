Exatlón Draft El Ascenso | Avance 10 | ¿Podrá el Equipo Blanco cambiar su destino?

Los atletas del Equipo Blanco enfrentan uno de los momentos más críticos de la competencia: dejar atrás la racha de derrotas y mantener a todos sus integrantes dentro del juego. Mientras tanto, el Equipo Negro observa con confianza, aunque ese exceso de seguridad podría convertirse en su mayor debilidad. La tensión crece y la pregunta sigue en el aire: ¿logrará el Equipo Blanco cambiar su historia o volverá a caer en la misma dinámica?