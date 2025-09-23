Exatlón Draft El Ascenso | Avance 14 | Rosique aprieta la cuerda: Los atletas están al límite
La batalla más dura no es en el circuito, sino en la mente. Rosique ya puso a prueba la resiliencia de los atletas y cada paso puede definir su futuro en la nueva temporada.
En la recta final de Exatlón Draft El Ascenso, los atletas enfrentan el reto más exigente: demostrar no solo su fuerza física, sino también su resistencia emocional. Ahora, más que nunca, los aspirantes deben dejarlo todo en cada competencia, pues cualquier error podría significar el adiós definitivo a su sueño.
