Exatlón Draft El Ascenso | Avance 5 | ¡Que inicie el primer domingo! La competencia entre coaches pondrá el ejemplo a los competidores.
Este domingo, los coaches entran al juego y la competencia sube de nivel. ¿Están listos los atletas para seguir su ejemplo?
Este domingo arranca la competencia con un giro inesperado: Los coaches en entraran en acción, marcando el ritmo y el ejemplo para sus equipos. La tensión se siente desde el inicio, y cada movimiento podría definir el rumbo de los competidores. ¿Quién tomará la delantera en este nuevo desafío?
