Fernanda Jiménez: La abogada y campeona de natación que busca conquistar Exatlón Draft El Ascenso
Con 20 años en la natación, Fernanda Jiménez llega a Exatlón Draft El Ascenso para demostrar que su fuerza va más allá del agua.
Fernanda Jiménez Peón nació el 27 de junio del año 2000 en el Estado de México. A sus 25 años combina su carrera como abogada con una trayectoria deportiva marcada por la natación, disciplina que practica desde los cinco años como parte de una tradición familiar. Con dos décadas en el alto rendimiento, ha brillado como Campeona Nacional en los 100 metros pecho (2025), medallista en Juegos Panamericanos (2023) y en Juegos Centroamericanos (2023). Ahora, Fernanda busca un nuevo desafío en Exatlón Draft El Ascenso, donde pondrá a prueba su capacidad de adaptación y liderazgo.
