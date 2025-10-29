El desgarrador mensaje del padre de Octavio Ocaña a 4 años de su muerte

Este miércoles 29 de octubre se cumplen 4 años de la muerte de Octavio Ocaña. La noticia de su deceso causó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo mexicano y mucho más fuerte en su familia que lo recuerda con mucha tristeza y no deja de pedir justicia, tal como lo ha remarcado su padre, Don Octavio Pérez.

El culpable en la muerte de Octavio Ocaña deberá pagar los daños a la familia [VIDEO] Leolpoldo Azuara, el culpable de la muerte en el caso de Octavio Ocaña fue sentenciado y tendrá que pagar a la familia del actor los daños ocasionasionados.

Octavio Ocaña tenía 22 años de edad cuando murió en el marco de una persecución policial en el Estado de México (Edomex). Desde entonces, su familia pide justicia y la investigación tiene a dos policías detenidos sobre quienes pesan cargos por asesinato.

¿Qué dijo el padre de Octavio Ocaña al recordarlo?

En el marco del cuarto aniversario de la muerte de Octavio Ocaña, su padre concedió una entrevista periodística en la que afirmó que recuerda ese día “como si hubiera sido ayer”. Don Octavio Pérez precisó que “no es de que ya se me olvidó, ya soy feliz como lombriz… para nada”.

El padre del reconocido actor dejó su corazón abierto al remarcar que “tienes que vivir con el dolor toda la vida” y afirmó que su corazón “está muerto en vida por ese suceso". Don Octavio Pérez señaló además que este día realizarán una oración en familia para recordar el legado de su hijo y mantener viva la esperanza de que se haga justicia por su muerte.

Dolor compartido por la muerte de Octavio Ocaña

Las declaraciones de Don Octavio Pérez no han sido las únicas que han expresado el dolor a cuatro años de la partida de Octavio Ocaña. Es que su hermana, Bertha Ocaña, ha utilizado sus redes sociales para expresarse en esta fecha tan triste.

“El dolor más fuerte que se puede aguantar es el del alma, es ese dolor que nadie ve, que nadie entiende y es un dolor para el que no existe medicina, que te destroza desde adentro pero te deja viva para seguir sufriendo…”, señala parte del posteo de la hermana de Octavio Ocaña.

“Hoy es 29 de octubre y basta con llegar a este día de cada año para que la herida vuelva a sangrar. 4 años sin ti… Descansa en paz hermano”, cerró su mensaje Bertha Ocaña.

