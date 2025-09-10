inklusion logo Sitio accesible
Jessica Sobrino: De la élite mundial de la natación artística al desafío extremo en Exatlón Draft El Ascenso

De nadar entre medallas a luchar en la arena: Jessica llega a Exatlón Draft El Ascenso con la fuerza de una campeona y la determinación de una líder.

Jessica Sobrino Mizrahi, es fisioterapeuta, conferencista motivacional y atleta de alto rendimiento. Con 24 años Jessica se ha dedicado a la natación artística, fue campeona panamericana y mundial, convirtiéndose en referente del deporte mexicano. Hoy, a sus 31 años, ha encontrado en el triatlón un nuevo reto y busca en Exatlón Draft El Ascenso la oportunidad de inspirar con su disciplina, resiliencia y espíritu competitivo.

