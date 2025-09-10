FOTOS: Así luce Thayli Suárez, atleta de Exatlón Draft El Ascenso, en sus ratos íntimos

Con sólo 23 años y más de 10 mil seguidores en redes sociales, Thayli Suárez llega a Exatlón Draft El Ascenso para demostrar que la edad no es impedimento para demostrar de lo que es capaz un atleta. En su día a día expone lo aprendido en la carrera de Actividad Física para la Salud para llevar una vida llena de disciplina, pasión y logros, entregándose, desde los 15 años, al atletismo, powerlifting, fútbol, futbeis y entrenamiento funcional.