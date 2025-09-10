inklusion logo Sitio accesible
FOTOS: Así luce Thayli Suárez, atleta de Exatlón Draft El Ascenso, en sus ratos íntimos

Thayli Suárez cuenta con más de 10 mil seguidores en sus redes sociales, plataformas en donde expone que posee lo necesario para triunfar en Exatlón Draft El Ascenso.

Exatlón México
Thayli Suárez llega a Exatlón Draft: El Ascenso para convertirse en la ganadora.
En sus redes sociales, Thayli Suárez ha dejado ver la disciplina y voracidad con la que entrena día con día.
En su cotidianidad, utiliza los conocimientos adquiridos en la carrera de Actividad Física para la Salud para lograr sus objetivos y lucir un físico impresionante.
Desde los 15 años se ha dedicado al atletismo, powerlifting, fútbol, futbeis y entrenamiento funcional.
En su cuenta de TikTok, la deportista confesó que su familia materna la llaman ‘Teté', mientras que la paterna la apodan ‘Danita’.
Además de subir contenido fitness, en redes sociales suele compartir trends y recomendaciones de productos que adquiere en línea.
Con sólo 23 años y más de 10 mil seguidores en redes sociales, Thayli Suárez llega a Exatlón Draft El Ascenso para demostrar que la edad no es impedimento para demostrar de lo que es capaz un atleta. En su día a día expone lo aprendido en la carrera de Actividad Física para la Salud para llevar una vida llena de disciplina, pasión y logros, entregándose, desde los 15 años, al atletismo, powerlifting, fútbol, futbeis y entrenamiento funcional.

