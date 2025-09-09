Luis Avilés: La promesa morelense que busca brillar en el Draft de Exatlón México

Originario de Yautepec, Morelos, Luis Avilés Ferreiro con 23 años se ha convertido sin lugar a duda en importante referente de deporte en México, pues su pasión por el atletismo lo ha llevado a ser un ejemplo de vida para las juventudes.

Luis comenzó su pasión por el atletismo desde muy temprana edad, otorgándole una gran disciplina y la posibilidad de ser reconocido con premios como el Estatal de la Juventud, el Estatal del Deporte y el Premio Morelense de Excelencia. Comprometido con la superación personal, Avilés se caracteriza por su resiliencia, estrategia y capacidad de mantener la calma en los momentos más exigentes.