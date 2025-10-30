La Granja VIP tendrá nuevo habitante: ¿quién es y cuándo llega?

Alguien más llegará a vivir dentro de La Granja VIP, pero no se trata de ningún granjero que vaya a poner en jaque a todos. Una vaca está cerca de dar a luz y próximamente conoceremos al becerrito. Incluso se está preparando el espacio donde habitará.

Un becerro nacerá en La Granja VIP y los granjeros ya se están preparando

Se espera que durante la próxima semana el ganado que habita La Granja VIP tenga un integrante más: un becerrito de “Jacinta”, la vaca más famosa del reality show (y que cambia de nombre constantemente gracias a los granjeros).

La actualización acerca del becerro fue por parte del doctor Benito, el veterinario que se hace cargo de las vacas en La Granja VIP. El profesional estuvo con los granjeros para impartir una clase sobre la ordeña correcta, además de que abordó otros temas relacionados con los animales, como el momento en que se puede volver a ordeñar una vaca después de parir.

En estos días, los granjeros se están preparando para la llegada del becerro, por eso se suspendió la ordeña de “Jacinta”: todos los nutrientes deben dirigirse a su cría. Adicionalmente, se está “remodelando” el espacio que habitan las vacas en La Granja VIP, para que sea lo suficientemente amplio y adecuado para el becerrito y su madre; los granjeros tienen que participar en el proyecto desde la planeación, todo con la supervisión del Tío Pepe.

Kike Mayagoitia, Sergio Mayer Mori y Eleazar Gómez han sido algunos de los granjeros que participan en la construcción del nuevo espacio. La Bea, quien tiene el rol de La Capataz esta semana, también ha estado supervisando.

No es la primera vez que los granjeros conviven con un animalito recién nacido: desde sus primeros días en el reality, han convivido constantemente con otro becerro y con un potrillo que nació tan solo un par de semanas antes de que inició La Granja VIP. También recibieron un grupo de cerditos, para los cuales construyeron un corral.