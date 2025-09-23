Exatlón Draft El Ascenso | ¡Golpe al orgullo! México cae ante Grecia y atletas se replantean todo

Recientemente, los atletas mexicanos se midieron frente al equipo de Exatlón Grecia, y tras su derrota, los competidores desataron una gran ola de cuestionamientos, llegando incluso a señalar que faltó “sentir la camiseta”. Los atletas nacionales reconocieron que más allá de la fuerza física, lo que estaba en juego era el máximo honor de representar a México en una competencia internacional.