Exatlón Draft El Ascenso | ¡Golpe al orgullo! México cae ante Grecia y atletas se replantean todo

El duelo contra Grecia dejó heridas en el orgullo nacional: Los atletas mexicanos de Exatlón Draft El Ascenso enfrentan dudas, emociones encontradas y la presión de demostrar que aún tienen la garra para defender la camiseta.

Recientemente, los atletas mexicanos se midieron frente al equipo de Exatlón Grecia, y tras su derrota, los competidores desataron una gran ola de cuestionamientos, llegando incluso a señalar que faltó “sentir la camiseta”. Los atletas nacionales reconocieron que más allá de la fuerza física, lo que estaba en juego era el máximo honor de representar a México en una competencia internacional.

