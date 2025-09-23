Exatlón Draft El Ascenso | ¡Drama total! El Equipo Blanco se fractura tras otra derrota

La presión está al borde en Exatlón Draft El Ascenso. El Equipo Blanco no logra encontrar su estabilidad, tras caer en el primer encuentro del día, la posibilidad de perder nuevamente pone en riesgo a otro de sus atletas aumenta, desatando nerviosismo y desconfianza dentro del grupo. El Equipo Negro respira tranquilo al no exponer a ninguno de los suyos, consolidando su posición en el juego, aunque todo podría cambiar.