Exatlón Draft El Ascenso: El Equipo Negro festeja la unión, mientras el Equipo Blanco lucha por sobrevivir a su tormenta

En Exatlón Draft El Ascenso, las emociones se intensifican jornada tras jornada. El Equipo Negro disfruta de un respiro tras mantenerse completo una noche más, aunque su coach advierte a los atletas que la confianza podría jugarles en contra si bajan la guardia. Al otro lado, el Equipo Blanco atraviesa uno de sus momentos más críticos: la frustración de sus derrotas acumuladas pesa en lo anímico y en lo físico, y ahora sus integrantes buscan transformar la presión en motivación para evitar nuevas pérdidas. La competencia ya no solo se mide en velocidad y fuerza, sino también en la capacidad de cada equipo para sostenerse mentalmente en medio de la tormenta.