Exatlón Draft El Ascenso: El Equipo Negro festeja la unión, mientras el Equipo Blanco lucha por sobrevivir a su tormenta
Dos realidades opuestas: Celebración en el Equipo Negro y presión máxima en el Equipo Blanco.
En Exatlón Draft El Ascenso, las emociones se intensifican jornada tras jornada. El Equipo Negro disfruta de un respiro tras mantenerse completo una noche más, aunque su coach advierte a los atletas que la confianza podría jugarles en contra si bajan la guardia. Al otro lado, el Equipo Blanco atraviesa uno de sus momentos más críticos: la frustración de sus derrotas acumuladas pesa en lo anímico y en lo físico, y ahora sus integrantes buscan transformar la presión en motivación para evitar nuevas pérdidas. La competencia ya no solo se mide en velocidad y fuerza, sino también en la capacidad de cada equipo para sostenerse mentalmente en medio de la tormenta.
