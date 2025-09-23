Exatlón Draft El Ascenso | “Hay que sentir la camiseta”: Derrotas, confesiones y tensión al rojo vivo dentro de los equipos
La presión en Exatlón Draft El Ascenso llega a un punto crítico: Derrotas, confesiones no correspondidas y la advertencia de Rosique encendieron la competencia.
En Exatlón Draft El Ascenso la tensión alcanzó un nuevo nivel tras la derrota frente a Exatlón Grecia, que dejó a los equipos con la moral baja y más fracturas internas. Los atletas mexicanos reconocieron que “hay que sentir la camiseta” y replantearse estrategias si quieren seguir en la competencia.
