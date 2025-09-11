inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Exatlón México
Video

Exatlón Draft El Ascenso| “Entrena todos los días para cuando llegue el momento”. La Máxima Autoridad incentiva a los equipos a no bajar la guardia durante la competencia

Con jugadores menos, el Equipo Blanco llega renovado y con una estrategia novedosa con la que buscarán superar al Equipo Negro.

Hugo Pantoja
Exatlón México
Compartir
  •   Copiar enlace

Durante el Duelo por la Supervivencia, ambos equipos buscan cambiar la historia. El Equipo Negro quiere mantener el invicto, y el Equipo Blanco ya no quiere perder más miembros, aunque el circuito de Exatlón Draft El Ascenso traerá sorpresas para los atletas.

Exatlón México
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×