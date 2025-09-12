Esto fue lo último que publicó Charlie Kirk; según su esposa y actriz Erika

Uno de los temas más sonados en todo el mundo fue la muerte de Charlie Kirk, quien se convirtió en una figura conocida y polémica dentro de la escena política de los Estados Unidos. Sin embargo, parte del foco mediático en estos momentos se está yendo con la esposa, quien se presume es actriz. Por ello aquí está el perfil de Erika Kirk, quién es y a qué se dedicaba.

¿Qué publicó Erika horas antes de que Charlie Kirk terminara muerto?

Una de las grandes controversias alrededor de la figura del hombre que recibió un disparo en un evento universitario, es que defendía la religión cristiana evangélica con tendencias pentecostales y carismáticas. Y justamente sus debates o foros existentes alrededor de Charlie se daban en temas de ideología de género, aborto, homosexualidad, etcétera. Ante eso, la familia vivía en un entorno de odio polarizado por lo que el esposo compartía.

Por esta razón, la última publicación que realizó Erika fue la de un versículo bíblico radicado en el Salmo 46:1, que habla de su confianza en Dios ante los momentos difíciles. Sin embargo, tras el lamentable asesinato, no hay ningún tipo de publicación de parte de la nacida en Arizona, quien tuvo dos hijos que en estos momentos tienen tres y un año, respectivamente.

Psalm 46:1 - God is our refuge and strength, a very present help in trouble. — Erika Kirk (@MrsErikaKirk) September 10, 2025

¿Quién es Erika Frantzve, actriz y esposa de Charlie Kirk?

Erika Frantzve es una mujer abiertamente religiosa y quien destacó en los deportes en la etapa de preparatoria (modelo estadounidense). Se tituló en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el 2017 y en 2012 su vida tomó un camino relacionado con la “farándula”. Dicho año ganó el Miss Arizona USA y compitió a nivel nacional ese mismo año.

Por esa razón, y encontrando la forma de seguir explotando sus talentos, creó una marca de moda de corte “cristiano”, tiene un podcast y ha tenido experiencias profesionales en modelaje, actuación y dirección de casting. Ante eso, muchos la consideran influencer.