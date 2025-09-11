Exatlón Draft El Ascenso | ¿La historia se repite? Los equipos se enfrentan y uno sale con mal sabor de boca de la competencia.

El Equipo Blanco busca recuperar el ánimo mientras se prepara para enfrentar la pérdida de otro atleta en sus filas. Con la presión acumulada y los resultados recientes en contra, el grupo intenta mantenerse unido y enfocado en lo que viene. En contraparte, el Equipo Negro celebra con entusiasmo su creciente racha ganadora, fortaleciendo su confianza y cohesión. La competencia se intensifica, y ambos equipos saben que cada movimiento puede marcar la diferencia en el rumbo del juego.