Exatlón Draft: El Ascenso | “Nada está garantizado”, advierte Rosique, quien deja en claro a los atletas que todo puede ocurrir y que una decisión lo puede cambiar todo.
Los equipos se enfrentan de nuevo. Raúl sale de la competencia tras el accidente sufrido y se despide del Exatlón Draft: El Ascenso.
Los equipos se enfrentan de nuevo, y no se oculta la incertidumbre por descubrir quién ganará: ¿Mantendrá El Equipo Negro el invicto o romperá El Equipo Blanco su mala racha? Rosique despide a Raúl tras la lesión recibida, y confirma que deberá someterse a cirugía, por lo que no podrá continuar en la competencia.
Galerías y Notas Azteca UNO