Exatlón Draft El Ascenso | La energía regresa al equipo Blanco y El Equipo Negro lo tiene que tomar en cuenta

El Equipo Blanco retoma fuerzas y vuelve a mostrar señales de recuperación en la competencia. Mientras tanto, El Equipo Negro se ve en la necesidad de replantear su estrategia tras una larga saga de victorias consecutivas. El cambio de ritmo pone a prueba la mentalidad de ambos equipos, y ahora más que nunca, cada decisión podría marcar la diferencia entre avanzar o caer en La Batalla por la Permanencia.