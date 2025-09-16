Exatlón Draft El Ascenso | La Batalla por La Supervivencia: “Más que ganar, es resistirlo todo y darlo todo en cada competencia”

En Exatlón Draft El Ascenso, la arena volvió a encenderse con el esperado encuentro por equipos entre El Equipo Blanco y El Equipo Negro, donde La Batalla por La Supervivencia dejó momentos de máxima tensión. El Equipo Negro se impuso con fuerza y estrategia, asegurando su permanencia en la competencia. No obstante, la derrota golpeó duro Al Equipo Blanco, pues tres de sus atletas femeninas quedaron sentenciadas y deberán enfrentarse en un Duelo de Eliminación que promete drama, intensidad y un giro decisivo.

