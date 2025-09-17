Karla Sofía Gascón manda mensaje a sus haters al confirmar que vuelve a la pantalla grande

Hace un tiempo, la actriz Karla Sofía Gascón se convirtió en el centro de atención después de su participación en la cinta ‘Emilia Pérez’, una película que dio mucho de qué hablar por los temas que tocaba, pero también por el papel de la española en la cinta.

Después de todo el revuelo que se hizo alrededor esta película, es la propia actriz de 53 años, quien revela que regresará a la pantalla grande, provocando un sinfín de comentarios, Karla Sofía Gascón compartió la noticia en sus redes sociales, en las cuales siempre ha sido muy polémica.

Programa 9 de marzo 2025 | Seis de Copas y Alan Estrada supieron su suerte [VIDEO] Nuestros invitados pusieron su futuro en manos del Pajarote del Capi para conocer su suerte. ¡Descubre qué fue lo que les dijo a cada uno de ellos!

¿Karla Sofía Gascón regresa a la pantalla grande?

A través de su cuenta oficial de Instagram, la famosa compartió un mensaje en donde reveló que formará parte de la comedia italiana “Scuola di seduzione”(“Escuela de seducción”). La cual es obra de Carlo Verdone, un guionista, cineasta y actor, quien por su larga carrera es considerado uno de los cómicos más reconocidos de Italia.

Un honor formar parte de este proyecto tan hermoso en Roma. Gracias, Carlo Verdone

Además, su anuncio lo acompañó con una imagen de la publicación que realizó la revista ‘Variety’, la cual estará disponible en la plataforma en una importante plataforma de streaming el próximo año. Sin embargo, pese a toda la felicidad por su regreso, la actriz tomó la decisión de limitar los comentarios, después de la polémica que vivió hace unos meses por su papel en la cinta ‘Emilia Pérez’.

Estoy muy contenta de formar parte de la película de Carlo y de trabajar en Italia. Llevo unos días en Roma y estoy viviendo una experiencia maravillosa en un papel totalmente nuevo para mí

Sin duda, su regreso a la pantalla grande ha causado mucha polémica, por lo que muchos están a la espera de ver su trabajo en la nueva cinta.

