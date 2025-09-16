Exatlón Draft El Ascenso | ¡Salgan a buscar la victoria! La batalla por la permanencia comienza

Tres atletas del Equipo Blanco se enfrentan a un nuevo reto que pondrá a prueba no solo su fuerza física, sino también su resistencia emocional. Ozura, Fernanda y Magaña lucharán por mantenerse en la competencia en una batalla que podría redefinir el rumbo del equipo. La tensión crece y cada movimiento cuenta, porque en Exatlón Draft El Ascenso, la permanencia no está garantizada… ¡hay que ganarla!