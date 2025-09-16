Exatlón Draft El Ascenso| Un día más, El Equipo Negro celebra sus victorias consecutivas, mientras El Equipo Blanco cuestiona su estrategia

En una jornada marcada por la tensión y la estrategia, El Equipo Negro volvió a imponerse en un duelo cerrado que mantuvo a todos al borde del asiento. Mientras, El Equipo Blanco enfrenta una nueva crisis interna, cuestionando las decisiones que los llevaron nuevamente a la derrota. La presión se intensifica, ya que tres de sus atletas deberán enfrentarse en una prueba de permanencia que podría cambiar el rumbo de la competencia. ¿Podrá el equipo blanco recuperar su fuerza?