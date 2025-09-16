Exatlón Draft El Ascenso | El Equipo Negro se enfrenta a la realidad de La Barraca Metálica, mientras el Equipo Blanco celebra su llegada a La Villa 360

En Exatlón Draft El Ascenso, la competencia marca un contraste intenso: Mientras El Equipo Negro afronta la dureza de la Barraca Metálica, el Equipo Blanco celebra con su llegada a La Villa 360, un espacio que promete mayor comodidad y ventajas estratégicas. Entre conversaciones y reflexiones, los atletas comienzan a asimilar cómo esta nueva realidad impactará en su dinámica cotidiana y en la preparación para los próximos encuentros, donde cada detalle puede definir su permanencia en el juego.