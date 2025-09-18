Exatlón Draft El Ascenso | El Equipo Negro festeja, mientras el Equipo Blanco busca salir de su tormenta
Una competencia de contrastes en Exatlón Draft El Ascenso: Unos celebran la unión, otros luchan contra la frustración.
En Exatlón Draft El Ascenso, el contraste entre los equipos no podría ser más evidente. Mientras el Equipo Negro celebra una noche más de mantenerse completo, su coach recuerda a los atletas que no deben confiarse. Por otro lado, el Equipo Blanco enfrenta el reto emocional de dejar atrás la frustración y enfocarse en recuperar la fuerza para no perder a más integrantes. La tensión crece y la competencia se convierte no solo en una prueba física, sino también en una batalla mental que definirá el rumbo de ambos equipos.
Galerías y Notas Azteca UNO