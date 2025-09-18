Exatlón Draft El Ascenso | Noche decisiva en la Batalla por la Supervivencia

La tensión aumenta en Exatlón Draft El Ascenso con una nueva Batalla por la Supervivencia que pondrá a prueba a ambos equipos. Tanto el Equipo Blanco como el Equipo Negro saben que cada punto es vital para mantenerse en la competencia, y la presión crece al máximo cuando la eliminación está tan cerca. En esta competencia, la fuerza, la estrategia y la mentalidad serán las claves que marcarán la diferencia entre seguir luchando o despedirse del sueño.