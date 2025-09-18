Exatlón Draft El Ascenso | Fernanda, Paola y Magaña en un duelo de eliminación que sacudirá al Equipo Blanco

El Exatlón Draft El Ascenso vive una de sus noches más intensas con el Duelo de Eliminación entre Fernanda, Paola y Magaña, tres representantes del Equipo Blanco que lo dejarán todo en la pista para continuar en la competencia. No obstante, la suerte no será igual para todas, ya que inevitablemente una de ellas tendrá que despedirse, marcando un nuevo golpe para un equipo que ya carga con la presión de su mala racha.