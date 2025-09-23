Exatlón Draft El Ascenso | Rosique prende las alarmas: ¡Llegan los exámenes para pasar a la siguiente fase!
La calma terminó: Rosique lanzó la advertencia que cambiará el rumbo del juego. El Equipo Blanco está en la cuerda floja y cada error podría costarles muy caro.
En Exatlón Draft El Ascenso las cosas se pusieron serias cuando Antonio Rosique advirtió a los atletas que los exámenes para entrar a la temporada regular ya comenzaron. La tensión crece especialmente en El Equipo Blanco, que viene arrastrando derrotas y fracturas internas. En contraste, El Equipo Negro respira con tranquilidad al mantenerse fuera de peligro, reforzando su posición en la competencia mientras observa de lejos el caos que sacude a sus rivales.
