Exatlón Draft El Ascenso | Rosique prende las alarmas: ¡Llegan los exámenes para pasar a la siguiente fase!

En Exatlón Draft El Ascenso las cosas se pusieron serias cuando Antonio Rosique advirtió a los atletas que los exámenes para entrar a la temporada regular ya comenzaron. La tensión crece especialmente en El Equipo Blanco, que viene arrastrando derrotas y fracturas internas. En contraste, El Equipo Negro respira con tranquilidad al mantenerse fuera de peligro, reforzando su posición en la competencia mientras observa de lejos el caos que sacude a sus rivales.

