Exatlón México |Antonio Flores busca cumplir su sueño: “Quiero que me recuerden por competir con honor”
Con emoción y honor, Antonio Flores asegura estar listo para vivir su gran sueño dentro de Exatlón México, donde promete mostrarse auténtico y entregarse al máximo.
Antonio Flores llega a la novena temporada de Exatlón México con la emoción a tope y el corazón puesto en cumplir un sueño que ha venido trabajando desde hace tiempo. El atleta confesó que le gustaría pertenecer al Equipo Rojo, pues siente que su personalidad y valores encajan con esa escuadra. “Quiero que México me recuerde por competir con honor”, expresó. Para Antonio esta experiencia lo ha llevado a mejorar tanto física como mentalmente.
