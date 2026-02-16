Exatlón México: Koke Guerrero revela contra qué participantes Rojos ocuparán el Salvoconducto

Natali Brito se convirtió en la eliminada de la semana 20 de la novena temporada de Exatlón México el pasado domingo 15 de febrero de 2026. Sin embargo, la polémica llegó en el equipo Azul cuando Antonio Rosique les preguntó si querían ocupar el Salvoconducto, el cual ganaron semanas atrás; pero la decisión de los celestes fue no, sin embargo, Koke Guerrero, dijo que dicho poder especial será ocupado ante Mati Álvarez, Paulette Gallardo, Mario Mono Osuna y Humberto Noriega, pero ¿por qué?

¿Cómo funciona el Salvoconducto que tienen los Azules en Exatlón México?

De acuerdo con lo que dijo la Máxima Autoridad, el Salvoconducto es un tipo de poder especial que tiene el equipo Azul, el cual puede quitar del Duelo de Eliminación a uno de sus compañeros, eso sí, este premio debe tener una votación donde todos deben estar de acuerdo, así como con la Medalla Especial, pero, esta presea sólo es una vida adicional.

Entonces, antes de que iniciara la pugna máxima, la Rosique les preguntó a los celestes si querían hacer efectivo el Salvoconducto, y fue la voz de Koke Guerrero, quien dijo que él prefería guardar este poder; entonces fue aquí en donde los Rojos se cuestionaron la decisión de sus rivales y soltaron varios murmullos sobre lo que había sucedido.

¿Contra qué participantes Koke Guerrero quiere ocupar el Salvoconducto en Exatlón México?

De acuerdo con el avance, Koke Guerrero está hablando con su grupo y dice que, el Salvoconducto deberá ser utilizado cuando vaya alguien de sus compañeros, sea hombre o mujer, pero, que en el Duelo de Eliminación estén Humberto Noriega con Mario Mono Osuna o Mati Álvarez y Paulette Gallardo. Entonces, estos rivales Rojos son de los más peligrosos y quieren canjear este premio para debilitar a los escarlatas.

¿Quiénes son los participantes de Exatlón México 2026?

Los participantes del equipo Rojo son: Mario Mono Osuna, Karol Rojas, Benyamin Saracho, Mati Álvarez, Paulette Gallardo, Jazmín Hernández, César Villaluz, Ella Bucio y Humberto Noriega; mientra que, en el grupo Azul quedan: Adrián Leo, Ernesto Cázares Alexis Vargas, Katia Gallegos, Alejandro Aguilar, Doris del Moral, Dana Castro, Valery Carranza, Evelyn Guijarro y Koke Guerrero.

