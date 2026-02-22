Exatlón México | Mejores Momentos Parte 2 | Los Rojos se burlan de los Azules porque el Duelo de Eliminación será solamente celeste; Benyamin Saracho y Humberto Noriega se “gozan” a sus rivales

Hoy domingo 22 de febrero de 2026 se llevó a cabo en vivo la segunda Batalla por la Supervivencia en el final de la semana 21 de la novena temporada de Exatlón México, sin embargo, los Rojos pudieron ganar dicha competencia y con ello hicieron que el Duelo de Eliminación se pintara totalmente Azul, descubre cómo vivieron los Mejores Momentos cada uno de los grupos desde la Villa 360 y la Barraca.

