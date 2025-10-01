Exatlón México | Avance 3| El Equipo Rojo busca revancha mientras el Azul defiende su territorio

La competencia se torna cada vez más intensa en Exatlón México, pues mientras El Equipo Azul se prepara para defender La Villa 360, El Equipo Rojo se ve obligado a replantear sus estrategias para poder imponerse. La tensión entre ambos bandos crece con cada enfrentamiento y la rivalidad llega a un punto donde cualquier error puede costar caro. Con el orgullo en juego y la presión a flor de piel, todo está listo para que el siguiente duelo se convierta en una verdadera batalla de resistencia y carácter.