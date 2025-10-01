inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Exatlón México
Video

Exatlón México | Avance 3| El Equipo Rojo busca revancha mientras el Azul defiende su territorio

La defensa de La Villa 360 divide a los equipos: Azules listos para resistir, Rojos obligados a cambiar su juego… la tensión explota en Exatlón México.

Hugo Pantoja
Exatlón México
Compartir
  •   Copiar enlace

La competencia se torna cada vez más intensa en Exatlón México, pues mientras El Equipo Azul se prepara para defender La Villa 360, El Equipo Rojo se ve obligado a replantear sus estrategias para poder imponerse. La tensión entre ambos bandos crece con cada enfrentamiento y la rivalidad llega a un punto donde cualquier error puede costar caro. Con el orgullo en juego y la presión a flor de piel, todo está listo para que el siguiente duelo se convierta en una verdadera batalla de resistencia y carácter.

Exatlón México 2026
Exatlón México
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×