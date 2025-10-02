Dónde está y qué hace Chris Mireles, el atleta de Exatlón México que ahora brilla en la ciencia

El paso de los atletas por Exatlón México nos ha regalado historias inolvidables, y una de ellas es la de Chris Mireles, atleta que saltó a la fama en la tercera temporada como integrante del Equipo Contendientes. Aunque su aventura en las playas de República Dominicana terminó en 2020, hoy su vida está enfocada en un terreno muy distinto: la ciencia y la investigación deportiva.

¿Quién es Chris Mireles y cómo le fue en Exatlón México?

Christopher Mireles Suazo, conocido en Exatlón México simplemente como Chris Mireles llegó al reality con la etiqueta de especialista en BMX y rápidamente se ganó el reconocimiento del público por su entrega en cada circuito. Representó al Equipo Contendientes, disputó la tercera temporada y se mantuvo en competencia hasta enero de 2020, cuando fue eliminado. Su carisma y disciplina lo convirtieron en un atleta querido por los fans, quienes lo recuerdan por su espíritu competitivo y sus ganas de superar cada reto.

¿Qué hace Chris Mireles después de Exatlón México?

Tras su salida del programa, Chris continuó su carrera en competencias BMX, mientras se desarrollaba en un área más académica y científica. Se especializó en Biomecánica y Ciencias del Deporte, área en la cual obtuvo una maestría y un doctorado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

Su preparación lo llevó a fundar la iniciativa Entreno con Ciencia, un proyecto enfocado en perfeccionar el movimiento, ofrecer evaluaciones de alto rendimiento, impartir cursos y divulgar conocimiento científico aplicado al entrenamiento.

En sus redes sociales comparte cápsulas en las que desmiente mitos, ofrece recomendaciones médicas y brinda consejos prácticos para mejorar el rendimiento deportivo, junto a momentos en las competencias, entrenamientos y nuevas experiencias deportivas. Además, combina su experiencia como atleta de alto nivel con una visión científica que lo ha llevado a impartir conferencias en congresos de entrenamiento y fisioterapia.

¿Dónde está ahora Chris Mireles?

El exatleta de Exatlón México se encuentra inmerso en el mundo académico y profesional, de la mano de su actividad como deportista en activo. En julio de 2025 celebró haber alcanzado uno de los logros más importantes de su vida al convertirse en Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Desde esa faceta, busca aportar al desarrollo deportivo a través de la investigación y la formación de nuevas generaciones.

Su papel como divulgador lo ha llevado a escenarios académicos de gran prestigio, como el Congreso de Entrenamiento Deportivo y Fisioterapia, donde expuso sobre herramientas tecnológicas aplicadas al entrenamiento basado en datos.

La historia de Chris Mireles demuestra que el espíritu competitivo puede trascender más allá de las pistas. Lo que comenzó como una aventura en Exatlón México evolucionó en una carrera científica dedicada a transformar la manera en que se entiende y se practica el entrenamiento. Hoy, el exatleta brilla en un escenario distinto, pero con la misma pasión que lo caracterizó en la arena.