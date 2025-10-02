¿Humberto Noriega como Thor o Capitán América? Así luce la leyenda de Exatlón México en versión Marvel

Los seguidores de Exatlón México conocen a Humberto Noriega por su fuerza, impresionante físico y su liderazgo dentro del Equipo Rojo, pero ahora su imagen se muestra para sorprender aún más a los fanáticos de los circuitos. El atleta caracterizado como Thor y el Capitán América, dos de los héroes más emblemáticos de Marvel, se presenta como un auténtico super héroes, la pregunta es, cuál le sienta mejor.

¿Quién es Humberto Noriega en Exatlón México?

José Humberto Noriega Montiel, originario de Tijuana, Baja California, se ha consolidado como uno de los competidores más completos dentro de las playas de Exatlón México. Su carrera deportiva está ligada al fútbol americano y al tocho bandera, disciplinas en las que ha logrado títulos nacionales y reconocimientos importantes. Al mismo tiempo, se graduó como licenciado en Derecho en la Universidad de las Américas Puebla, con lo que demuestra cómo la disciplina también puede aplicarse dentro y fuera del deporte.

Su llegada a Exatlón ocurrió en la octava temporada, después de superar el Desafío de Novatos, donde se ganó un lugar en el Equipo Rojo. Desde entonces, ha demostrado potencia, velocidad y una efectividad superior en los circuitos. Actualmente, participa en la novena temporada, donde busca consolidarse como una auténtica leyenda.

¿Thor o Capitán América en Exatlón?

El físico imponente de Humberto, con una estatura cercana a 1.85 metros, su fortaleza y presencia en la competencia han hecho que se le asocie fácilmente con personajes como Thor, el dios del trueno, y el valiente Capitán América. Al verlo caracterizado con el martillo Mjolnir o portar el escudo estrellado, la comparación cobra sentido pues su figura transmite poder, determinación y liderazgo, cualidades que comparte con ambos héroes.

Al observarlo caracterizado en ambas versiones, surge la duda: ¿le queda mejor el papel de Thor o el de Capitán América? Con la fuerza del primero y la disciplina del segundo, Humberto parece reunir lo mejor de ambos mundos. Dentro de Exatlón México, ya es considerado un atleta colosal, y estas versiones heroicas solo refuerzan la idea de que, para sus seguidores, se trata de un verdadero superhéroe en la arena.

Imágenes creadas por Gemini Humberto Noriega como Thor y como el Capitán América

¿Cómo ha sido el paso de Humberto Noriega en Exatlón México?

En su paso por el reality, Humberto ha sido clave en las pruebas de fuerza y resistencia, donde su capacidad física marca diferencia. En la octava temporada alcanzó el lugar 12, y ahora, en su regreso, continúa mostrando que es un competidor preparado para enfrentar a los mejores. Su presencia en el Equipo Rojo lo convierte en una pieza estratégica que combina potencia con mentalidad competitiva.