Nicole Kidman, ¿víctima de infidelidad? Esto dicen los rumores, tras anunciar su divorcio

Hace unos días Nicole Kidman y el cantante Keith Urban sorprendieron al mundo de la farándula con la noticia de que iniciaron su proceso de divorcio. Casi inmediatamente, han surgido rumores de que habría una tercera persona en discordia. Pero, ¿hubo infidelidad? A continuación te contamos lo que se sabe.

Nicole Kidman se divorcia tras 19 años de matrimonio con Keith Urban

Este lunes se dio a conocer la noticia de que Nicole Kidman y el cantante de country Keith Urban se están divorciando tras 19 años de matrimonio. La versión oficial es que hubo “diferencias irreconciliables” entre ellos.

Fuentes anónimas aseguraron al portal de celebridades TMZ que el músico de 57 años anteriormente ya había dejado la casa que compartía con Nicole y sus dos hijas: Sunday Rose, de 17, y Faith Margaret, de 14. Supuestamente, la pareja se habría separado en junio.

¿Keith Urban fue infiel a Nicole Kidman?

Tan solo un día después de anunciarse el divorcio, varias fuentes anónimas contaron a TMZ que Keith Urban ya está saliendo con otra mujer tras terminar la relación de casi dos décadas con la actriz australiana. “Todo apunta a que él ya está con otra mujer”, aseguró una persona cercana al sitio especializado en celebridades.

No se sabe si, en caso de ser cierto el rumor de que Urban ya tiene otra pareja, este romance inició antes de que se terminara su relación con Nicole Kidman. Fuentes aseguraron al portal Page Six que en Nashville, ciudad donde Urban desarrolla su carrera musical, circulan fuertes rumores de infidelidad del músico hacia la actriz.

Según se ha asegurado, la actriz todavía está “en shock” por la decisión del divorcio, que habría tomado Urban. También se ha dicho que Nicole había intentado “arreglar las cosas”, pero no había sido posible.

Desde hace meses se especulaba que había un distanciamiento entre Nicole Kidman y Keith Urban. Entre las “señales”, llamó la atención que el músico no publicó nada sobre su aniversario de bodas en junio; simplemente compartió una publicación que hizo Nicole y le agregó un emoji de corazón.