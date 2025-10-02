Este youtuber vive en la calle después de producir más de mil videos; ¿qué le pasó?

Este caso fue bastante sonado en el pasado, sin embargo hoy se dio a conocer que tras confesar sus crímenes, nunca pudo recuperarse. La gente siempre lo persiguió y arruinó todo lo que había logrado en Youtube. Él es Espartaco 18 y este fue el “error” que el youtuber cometió para ser inculpado de crímenes contra menores.

¿Quién es Espartaco 18, youtuber que vive en la calle?

Este joven de 24 años tenía cierta popularidad en internet pero su contenido reproducía discursos de odio. Era defensor de la “masculinidad tradicional”, criticaba a la comunidad LGBTQ+, se burlaba de las personas con discapacidad, de las personas en situaciones vulnerables, era racista-clasista, etcétera. Sin embargo, eso provocó que la gente le siguiera con bastante frecuencia en sus videos.

Sin embargo, su vida cambió cuando las redes sociales le encontraron un video donde confesó algo que lo condenó para siempre. Y es que allí indicó que cuando él ya era mayor de edad, “estuvo” con dos chicas menores de edad. Lo cual rápidamente le hizo caer de manera contundente.

¿Este youtuber fue arrestado por sus confesiones públicas?

No, Espartaco nunca tuvo problemas legales como tal, sin embargo los internautas le condenaron por completo. En dicha pieza videográfica se estaba burlando de otro hombre que no pudo “conquistar” a dos chicas con las que él estuvo. Allí indicó que él tuvo una relación sentimental con ambas cuando ya tenía 22 años, incluso una fue su alumna.

De ahí, la red hizo su respectiva labor de funa y lo “doxearon”. Eso provocó que desapareciera de la red y borrara todo registro público, lo cual fue inútil pues encontraron su dirección. Trabajo que conseguía, lugar donde conocían su historia y lo corrían.

Espartaco 18, el youtuber conocido por sus controversiales declaraciones sobre las mujeres admite que ESTUVO CON MENORES DE EDAD pic.twitter.com/I8AIjXH9su — El Traje Con Voz (@TrajeCon) June 3, 2024

¿Dónde está ahora el youtuber conocido como Espartaco18?

Roberto Carlos Mijares Ayala intentó mudarse con su hermano que vivía en Aguascalientes, pero la familia entendió que eso se sabría a la brevedad. Por ello, algunos reportes indican que vive en un albergue para personas sin hogar. Pasó de ser un personaje del que todos se reían, a vivir de la forma más degradante por sus crímenes confesados en video.