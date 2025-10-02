Estas son las 3 razas de perros que más ladran; presta atención para no volverte loco

Aunque en estos tiempos proliferan el amor, cuidado, cariño y atención que merece un animalito, no se puede negar que una de las partes más molestas de los perros son los ladridos. Sin embargo, eso no significa que tengan un mal comportamiento en sí. Por ello es necesario conocer que sus conductas obedecen a diversas circunstancias, tal es el caso de la raza. En ese sentido, los perros que no deberías tener contigo son los West Highland Terrier, Schnauzer y Dachshund.

¿Por que estas tres razas de perros son las más molestas por sus ladridos?

Según expertos en etología (estudio del comportamiento animal), los caninos obedecen a ciertas características que les provocan ser más ruidosos con sus ladridos. Es decir, a lo largo de la historia han sido criados de cierta forma y por ello responden de esta forma. Sin embargo no se trata de un mal comportamiento, por eso es importante que se aprenda a sobrellevar el desarrollo de los lomitos en un ambiente adecuado para cada uno de ellos.

West Highland Terrier

Este animalito de origen escocés es catalogado por la etología como un animal de alerta. El frecuente uso de los ladridos se describe como una norma para él ante cualquier estímulo externo. Estos responden ante la necesidad de vigilar y proteger, características propias de su carácter vigilante y energético.

Schnauzer

Este responde así por su naturaleza, dado que siendo de origen alemán siempre fue criado bajo rigor de trabajo y caza de roedores. También son propensos a ladrar ante cualquier estímulo, por ello es necesario atender su estimulación mental y física para que los ladridos no se conviertan en una característica excesiva.

Dachshund

El famoso perro salchicha encabeza la lista de los perros más ladradores. La etología indica que estos fueron criados para cazar en madrigueras, lo que explica los ladridos cuando no alcanza su estímulo mínimo. Es casi obligación que este canino responda ante la presencia de más perros o de las propias personas, por ello es relevante aprender a estimularlos en actividades desde temprana edad y ejercicios enfocados en la calma.

¿Hay manera de controlar estos instintos “naturales” de los perros”?

Sí, tal como se explica un poco en los párrafos anteriores, es necesario conocer las características de estos animales. El fin de esto es presentarles un correcto ambiente para que sus ladridos no se vuelvan un problema severo. Ante eso, se puede acudir ante especialistas de entrenamiento canino o a los propios etólogos, que tienen la mejor información al respecto.