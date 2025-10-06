inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México | Avance | Se revivirá una rivalidad histórica durante la segunda semana

Con la llegada de Adrián León, ‘El Mono’ Osuna perderá la razón poco a poco.

Crédito: TV Azteca

‘El Mono’ Osuna tendrá que enfrentarse a fantasmas del pasado ante el eminente regreso de Adrián León, con quien tuvo una rivalidad que encendió la temporada pasada. En las imágenes del avance se puede apreciar que la presencia de León preocupa al ‘Mono’, pues se le ve fuera de sí, incluso, cae en la fanfarronería, lo cual podría afectar a los integrantes de El Equipo Rojo.

