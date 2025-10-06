Exatlón México | Avance | Se revivirá una rivalidad histórica durante la segunda semana

‘El Mono’ Osuna tendrá que enfrentarse a fantasmas del pasado ante el eminente regreso de Adrián León, con quien tuvo una rivalidad que encendió la temporada pasada. En las imágenes del avance se puede apreciar que la presencia de León preocupa al ‘Mono’, pues se le ve fuera de sí, incluso, cae en la fanfarronería, lo cual podría afectar a los integrantes de El Equipo Rojo.

