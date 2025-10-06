Venga la Alegría llena de buena vibra a Jawy Méndez antes de La Granja VIP: “¡Va a ganar!”

La transmisión de Venga la Alegría: Fin de Semana de este domingo 05 de octubre tuvo un sabor agridulce pero a la vez lleno de ternura cuando todo el equipo de conductores despidió con apapachos y mucho cariño a su compañero Jawy Méndez, quien le dijo adiós al divertido programa matutino para integrarse al reality show de TV Azteca La Granja VIP.

¿Cómo despidió Venga la Alegría: Fin de Semana a Jawy Méndez?

Jawy Méndez, quien se convirtió en la segunda celebridad confirmada para integrarse a La Granja VIP , vivió una jornada repleta de emociones en Venga la Alegría: Fin de Semana ya que sus compañeros no quisieron desaprovechar la oportunidad para organizarle una merecida despedida.

A Jawy ya no lo veremos el siguiente fin de semana en Venga la Alegría pues comenzará con otro proyecto extremo que sin duda lo llevará al límite, y por eso todo el equipo del matutino lo llenó de buenas vibras, risas, baile y emoción para que entre a La Granja VIP con la mejor actitud del mundo.

En Instagram, por ejemplo, se compartió un video en el que se ve cómo todo el equipo de Venga la Alegría: Fin de Semana baila con Jawy Méndez al ritmo de porras como "¡Va a ganar, va a ganar!” y "¡Jawy, Jawy!” mientras que el conductor e influencer suplica: "¡Me extrañan, me extrañan por favor!”

De igual forma, como parte de su despedida Jawy Méndez recibió la visita sorpresa de su novia y su hermano en el foro, quienes le dedicaron dulces mensajes y le recordaron que él tiene todos los elementos para ganar el primer lugar aunque no esté muy familiarizado con el ambiente campestre.

Como ves, al menos apoyo nunca le va a faltar a Jawy Méndez en las siguientes semanas llenas de dinámicas extremas y trabajo rudo, pues además del respaldo de sus fans en redes sociales el equipo de Venga la Alegría: Fin de Semana también lo apoya... ¡traz!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP con Jawy Méndez como uno de los granjeros que hará hasta lo imposible por llevarse el premio final se estrenará el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO a las 08:00 de la noche; ¡no te pierdas las transmisiones 24/7 en Disney+!