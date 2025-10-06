Esto sucedió durante previo al cuarto aniversario luctuoso de Octavio Ocaña

El próximo 29 de octubre se cumplirá el cuarto aniversario del fallecimiento del querido actor Octavio Ocaña, quién fue reconocido por su personaje de Benito Rivers en la serie “Vecinos”. En este marco, su ex pareja Nerea Godínez recordó al actor y emocionó hasta las lágrimas a la hermana del famoso, Bertha Ocaña.

Fue la hermana del actor la encargada de compartir en sus redes sociales lo que ahora es motivo de emoción para ella y quienes seguían a Octavio Ocaña. Mientras, la investigación avanza entre rumores que ya fueron desacreditados por Bertha Ocaña.

¿Por qué Nerea Godínez hizo emocionar a Bertha Ocaña?

En las redes sociales, Bertha Ocaña dio a conocer un emotivo gesto que tuvo la ex pareja del fallecido actor con ella. Al parecer, se trata de una carta escrita de puño y letra por Nerea Godínez, que se la envió junto a varias pertenencias de Octavio Ocaña.

Esta acción emocionó tanto a la hermana de Octavio Ocaña que decidió compartirla en sus redes sociales. El objetivo fue agradecerle a Nerea Godínez por respetar y mantener la memoria del actor, sobre todo en esta fecha tan especial que se acerca para la familia.

¿Qué dice la carta que escribió Nerea Godínez?

Una parte de la carta de Nerea Godínez dice: “Mi niña, escuché esta canción y no pude no pensar en ti, en nosotros, en él. Siempre te voy a querer aunque la vida siga con su curso. El cariño y lo que forjamos juntas, nunca dejará de sentirse dentro de mí”.

Además de la carta, hay una canción y algunas pertenencias como unos tenis, unas playeras y otros accesorios que Nerea Godínez guardaba de Octavio Ocaña. Esta sorpresa conmocionó tanto a Bertha Ocaña que decidió agradecerle públicamente a Nerea Godínez por guardar con tanto amor y cuidado las pertenencias del actor durante todo este tiempo.

Octavio Ocaña falleció en el 2021, en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, a causa de una herida de bala. Su recuerdo sigue presente entre sus familiares y seguidores, sobre todo en su hermana Bertha, que desde el minuto uno ha defendido la reputación del actor, pese a las afirmaciones de la Justicia respecto a los motivos de su muerte.