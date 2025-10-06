Revelan qué pasará con los salones de belleza de Micky Hair tras su terrible asesinato

A exactamente una semana de que Micky Hair fue asesinado a tiros en Polanco, en la Ciudad de México, finalmente se sabe cuál será el destino de sus salones de belleza. Esto ya que permanecía la duda de si estas cadenas comerciales se terminarían o seguirían funcionando, aun a pesar de la ausencia de su fundador.

Al respecto, en las redes sociales de la marca, se dio a conocer que los negocios de Miguel de la Mora continuarán abiertos al público. Sobre las razones de esta decisión, en el comunicado afirman que es lo que el dueño habría querido, puesto que siempre buscó la forma de mantener contentos a sus clientes.

Instagram / @micky_hair_salon Tras el atentado contra Micky Hair, sus salones de belleza seguirán abiertos

“Hoy, con todo nuestro cariño, queremos decirlo: Micky ya no está físicamente con nosotros, pero su espíritu, su talento y la alegría que compartió seguirán vivos en este lugar que él soñó y construyó. Seguiremos honrando a su legado en cada detalle, porque Micky siempre será parte de nosotros”, se lee en este post.

¿Cuántos salones de belleza tenía Micky Hair?

El imperio de Miguel de la Mora como experto en extensiones y tintes de pelo llevaba años forjándose, aunque su estrategia se centraba más en brindar una experiencia de lujo y exclusividad. En este sentido, Micky Hair tenía solo 2 salones de belleza: uno ubicado en Zapopan, Jalisco; y otro en CDMX, en la zona de Polanco, donde ocurrió el terrible atentado que le costó la vida.

Era en estas sucursales donde el especialista solía atender a celebridades como Ángela Aguilar y Kenia Os, aunque su cartera de clientas también incluía a influencers como Priscila Escoto y Diana Esparragoza, la exnovia de Peso Pluma que supuestamente está ligada al crimen organizado.

Instagram / @micky_hair Miguel de la Mora era estilista y amigo de varias famosas

Respecto a la fecha exacta de reapertura, todavía se desconocen los detalles, pues la familia y socios de Micky Hair seguirían concentrados en ultimar todo lo relacionado con su deceso. Sin embargo, algunos medios afirman que el salón de Zapopan estaría activo, pero con discreción,

¿En dónde fue el funeral de Miguel de la Mora?

El funeral de Miguel de la Mora (Micky Hair) se llevó a cabo en Zapopan, donde amigos y seres queridos se reunieron para darle el último adiós.