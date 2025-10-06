Él es el verdadero papá de Andrea De Nigris y excuñado de Poncho De Nigris

Poncho de Nigris es una de las personalidades más controvertidas de la televisión y las redes sociales, lo que ha propiciado que su popularidad se expanda hacia otros integrantes de su familia. Es el caso de lo que pasó con Andrea, una de sus sobrinas, quien a sus 22 años ya tiene miles de fanáticos por su belleza y carisma, rasgos que innegablemente habría heredado de sus papás.

La joven es hija de Lety de Nigris y su papá es Jaime Tamez, quienes le pusieron fin a su matrimonio cuando sus hijos aún eran pequeños. Lety es la hermana mayor de Poncho de Nigris, pero a diferencia de él, no se dedica al mundo del espectáculo; mientras que el señor Tamez es un prominente empresario y abogado de Monterrey.

Instagram ( @andrea_denigris Andrea de Nigris es hija de Lety de Nigris y Jaime Tamez

Son pocas las ocasiones en que el papá de Andrea de Nigris suele aparecer ante las cámaras, puesto que contrario a su exfamilia política, siempre optó por llevar un perfil discreto. No obstante, sí suele hablar públicamente cuando se trata de apoyar a sus hijos.

¿Cuántos hermanos tiene Andrea de Nigris?

Andrea de Nigris tiene dos hermanos mayores: Aldo (26 años) y Alejandro (28 años). De acuerdo con lo que la joven comparte sobre su vida familiar, lleva una relación muy cercana con ambos y suelen acompañarse en sus respectivos proyectos.

Instagram / @andrea_denigris Poncho de Nigris tiene 3 sobrinos por parte de su hermana mayor: Aldo, Andrea y Alejandro

Mientras que con sus padres, la convivencia también es amena, aunque siempre han sido más apegados con Lety, su mamá, puesto que tras el divorcio ellos se quedaron a su resguardo y crecieron junto a ella. En esta época habrían vivido en casa de Leticia Guajardo, la polémica mamá de Poncho de Nigris.

¿Cómo se llevan Poncho de Nigris y Jaime Tamez?

A pesar de que la ruptura con Lety no fue fácil al principio, con el tiempo Poncho de Nigris logró llevarse bien con Jaime Tamez, viéndolo ya como el padre de sus sobrinos y no como el exmarido de su hermana mayor. Para muestra, algunos videos en los que el esposo de Marcela Mistral convenció a su excuñado de grabar contenido para sus redes sociales.