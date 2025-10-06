Así lucía Karol G a sus 15 años, mucho antes de ser famosa

Karol G es una de las artistas latinas consagradas a nivel mundial. “La Bichota” sigue cosechando el cariño de sus fans de todas partes del mundo y así lo demuestran sus giras con entradas agotadas en diversos países de habla hispana y extranjera.

Karol G se despidió de CDMX con una maravillosa sorpresa, ¿qué pasó? [VIDEO] Karol G dio su tercer y último concierto en CDMX, por lo que sus fans la quisieron despedir con una sorpresa, pues en pleno concierto le cantaron las mañanitas.

Pero antes de ser una cantante famosa y reconocida a nivel mundial, Carolina Giraldo Navarro, como realmente se llama la compositora de 34 años, era solo una joven quinceañera que cumplía su sueño de festejar su cumpleaños con sus amigos y familiares. Así lucía la novia de Feid.

Te puede interesar: La suma millonaria por la que demandan a Anuel AA tras golpear a un hombre en un parque temático de Florida

¿Cómo lucía Karol G a sus 15 años?

Karol G compartió unas fotografías con sus fans y seguidores. Allí se la puede apreciar en la primera etapa de su juventud, a sus 15 años, luciendo un imponente vestido de color naranja con lentejuelas y bordados brillantes.

En su gran fiesta de 15 años, “La Bichota” también lució una manicura nude blanquecina y un conjunto de diadema, pendientes y gargantilla de strass. Con su cabello peinado en un semirecogido con bucles, se puede ver a la artista entonces adolescente muy alegre y radiante. De hecho, en una de las imágenes se la puede ver con un sombrero de charro junto a mariachis.

Te puede interesar: Feid confirma ‘coffee party’ en CDMX; estas son las cosas que no sabías del cantante

¿Qué dijo Karol G sobre sus fotos de cuando tenía 15 años?

Al compartir estas fotografías llenas de glamour y elegancia por su fiesta de 15 años, la ganadora de varios premios importantes de la industria musical, compartió un sentido mensaje con sus seguidores: “Recuerdo haber soñado tanto con mis 15 años. A esa edad solo hablábamos de eso en el colegio: con quién íbamos a bailar el vals (que era como el príncipe soñado), las canciones de la hora loca, el vestido esponjado, los primeros tacones que uno usa en la vida, las amigas llorando, los mariachis…”.

Karol G mencionó cómo vivió esa etapa juvenil de su vida que recuerda con mucho cariño y nostalgia: “Todo era un sueño. Ese día todos te decían: feliz cumpleaños, princesa y te lo creías, porque literal uno se siente como una reina de cuento. Nada como esas tradiciones bonitas”.