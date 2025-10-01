Exatlón México | Batalla por Las Medallas: Una medalla que lo cambia todo: Rosique enciende la motivación

La tensión sube en Exatlón México luego de que Antonio Rosique anuncia una motivación que sacudió a los atletas: una medalla que significa una vida adicional, una ventaja inigualable que todos quieren conquistar. Los tres mejores tiempos tendrán el pase directo a la siguiente prueba y, mientras algunos celebran, otros saben que es momento de respirar profundo, actuar con inteligencia y demostrar que la experiencia y las ganas de ganar pesan más que cualquier lamento.