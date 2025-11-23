Exatlón México | Duelo de Eliminación | Un atleta se despide tras un enfrentamiento lleno de tensión

En una jornada marcada por la intensidad y la incertidumbre, los atletas de Exatlón México entregaron su máximo esfuerzo en un circuito que puso a prueba cada una de sus habilidades. Entre resistencia, estrategia y nervios, el duelo avanzó hasta dejar claro que solo quien mantuviera la calma lograría sobrevivir a la eliminación. Al final, una atleta tuvo que despedirse.