Azteca UNO
Exatlón México
Video

Exatlón México | Duelo de Eliminación | Un atleta se despide tras un enfrentamiento lleno de tensión

Esta noche una competidora enfrenta el momento más crucial de su aventura en Exatlón México.

Exatlón México
En una jornada marcada por la intensidad y la incertidumbre, los atletas de Exatlón México entregaron su máximo esfuerzo en un circuito que puso a prueba cada una de sus habilidades. Entre resistencia, estrategia y nervios, el duelo avanzó hasta dejar claro que solo quien mantuviera la calma lograría sobrevivir a la eliminación. Al final, una atleta tuvo que despedirse.

Duelo de Eliminación
