OFICIAL: Ya tenemos a los CUATRO PEONES de la séptima semana en La Granja VIP

Las votaciones para renovar a la plantilla de los peones ya se hizo en La Gala de Eliminación de La Granja VIP, solo que ahora hubo un ligero cambio de reglas, pues no se pudo votar por Alfredo Adame, Eleazar Gómez, César Doroteo o Kike Mayagoitia, peones quienes estuvieron trabajando la semana seis con las tareas más pesadas de La Granja.

Con esto ya en mente y una vez que se los comunicó nuestro conductor Adal Ramones, los peones de la semana siete son Fabiola Campomanes, Sergio Mayer Mori, Kim Shantal y Alberto del Río 'El Patrón', quienes tendrán que vivir en el granero y realizar las tareas más importantes para el mantenimiento de La Granja VIP.

Las votaciones se llevaron de la siguiente manera:



Fabiola Campomanes votó por Kim Shantal y La Bea

El Patrón votó por Lis Vega y Fabiola Campomanes

Eleazar Gómez votó por El Patrón y Sergio Mayer Mori

Kim Shantal votó por Fabiola Campomanes y El Patrón

Kike Mayagoitia votó por Fabiola Campomanes y Sergio Mayer Mori

Lis Vega votó por Sergio Mayer Mori y Kim Shantal

Sergio Mayer Mori votó por El Patrón y Fabiola Campomanes

César Doroteo votó por El Patrón y Fabiola Campomanes

Alfredo Adame votó por Sergio Mayer Mori y Lis Vega

La Bea votó por Sergio Mayer Mori y El Patrón

Según lo visto a través del 24/7 Fabiola Campomanes cree que Kim Shantal se enojó con ella por haberla votado para estar en esa posición, cabe recalcar que Kim no la pasó nada bien la primera y única vez que estuvo durmiendo en el granero, ¿será que llegue a haber problemas en la convivencia en esta ocasión?

¿Qué desventajas tiene ser peón en La Granja VIP?

Recordemos que en La Granja VIP hay diferentes "puestos", el Capataz, los Granjeros y los Peones, estos últimos se ubican en lo más bajo de las posiciones del reality, pues son quienes tienen que dormir en el granero, además no tienen colchones, duermen encima de paja, y a parte no pueden competir para convertirse en Capataz, lo cual les quita la posibilidad de ser inmunes.

