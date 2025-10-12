inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México | Duelo de Eliminación | Edna Carrillo representando al Equipo Rojo y Andrea Álvarez del Equipo Azul se dieron con todo

Pese a que el Equipo Azul se había llevado la ventaja, Andrea no pudo superar a Karina Núñez.

Exatlón México
Crédito: TV Azteca

Durante el Duelo de Eliminación, las atlatas que se enfrentaron Thayli Suárez y Edna Carrillo del Equipo Rojo, mientras que, en el Equipo Azul, Karina Núñez y Andrea Álvarez. De ellas, las que lucharon por un lugar en Exatlón México Andrea y Edna. ¿Quién ganó? Descúbrelo aquí.

