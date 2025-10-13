Conoce al PRIMER NOMINADO de La Granja VIP. ¿César Doroteo fue el granjero menos votado?

¡Qué noche! Las emociones están a flor de piel con la primera gala de La Granja VIP, no solo porque conocimos a los 16 granjeros que tendrán que convivir por semanas enteras, vigilados 24/7 por más de 70 cámaras. Sin embargo, esta noche sabremos quién será el primer nominado de La Granja VIP, pues las votaciones se abrieron desde el ingreso de las primeras 5 celebridades.

Las votaciones sucedieron de la suguiente forma: Desde que las celebridades entraron, se abrieron las votaciones por tres grupos, es decir, que todos tuvieron el mismo tiempo para ser votados por el público.

¿Quién obtuvo más votos por el público de La Granja VIP?

¡El favorito! “El Patrón” Alberto del Río fue el más votado del primer grupo de 5 que entró a La Granja VIP, por lo que podría liderar esta semana. El más votado del segundo grupo fue Sergio Mayer Mori, quien ya se ha posicionado como uno de los preferidos, y por último, Lola Cortés, fue otra de las que obtuvo la mayoría de votos.

Adal Ramones anunció que Lola Cortés es la granjera que obtuvo más votos en esta primera gala, por lo que ella arranca la cadena de salvación y la cosa no para aquí, pues ella decidió salvar a nada más y nada menos que a Eleazar Gómez.

La cadena de salvación hizo que cada uno de los que fueran nombrados por sus compañeros tuvieran la oportunidad de elegir su cama, pero ellos no se esperaban que no había camas para todos y además solo hay un dormitorio, así que algunos tendrán que compartir cama.

¿Quién fue el granjero menos votado en la primera noche de La Granja VIP?

Desde esta noche conocimos al primer nominado de La Granja VIP, por lo que esta persona corre el peligro de irse en la segunda gala del reality. Manola Díez fue la última en formar parte de la cadena de salvación, así que ella tomó la decisión de salvar a La Bea y nominar directamente a César Doroteo, quien a partir de hoy, corre el riesgo de abandonar la competencia el siguiente domingo.

Teo, Manola, La Bea y Alfredo Adame, fueron los últimos en ser mencionados en la cadena de salvación, por lo que ellos van a dormir la primera semana en el granero.