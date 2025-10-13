¡¿Cama para dos en La Granja VIP?! Así quedaron los cuartos de los granjeros en su primera noche

El primer día en La Granja VIP dejó en claro que la convivencia no será nada fácil. Tras una jornada llena de emociones, presentaciones y sorpresas, los participantes conocieron los espacios donde dormirán… y muchos quedaron en shock. Algunos celebraron tener su propia cama, pero otros descubrieron que tendrán que compartir, ¡y desde la primera noche! Aún más intenso fue descubrir quién tendrá que dormir en el ¡granero!

Entre el frío, el cansancio y los nervios, surgieron las primeras dinámicas que prometen generar tensión, nuevas alianzas y tal vez más de una complicidad inesperada.

¿Cómo se organizaron los cuartos en La Granja VIP?

Varios participantes lograron asegurar su cama individual durante la Cadena de Salvación, donde el participante más popular en los votos dados por el público, comenzó la cadena de nominaciones para ser salvados. La granjera más popular resultó ser Lola Cortés, quien tuvo el privilegio de elegir su cama antes que todos. Ella eligió a Eleazar Gómez para ser salvado, quien también tuvo el privilegio de elegir cama. Así fue la dinámica hasta que se llegó a las camas compartidas.

Entre los afortunados que se quedaron con cama individual estuvieron Eleazar Gómez, Liss Vega, Sergio Mayer Mori, Carolina Ross, Fabiola Campomanes y Kim Shantal, quienes por ahora tendrán un poco más de privacidad y comodidad en la granja.

Después de que todos los granjeros quedaron elegidos y se definió quiénes serían los peones que dormirán en el granjero, hubo un reacomodo entre los que comparten cama. Mientras que Lola Cortés y Sandra Itzel eligieron dormir juntas, Kike Mayagoitia que compartirá con Jawy y El Patrón con Omahi, no tuvieron elección, ya que fueron de los últimos en accesar a la habitación. Las expresiones en sus rostros al ver las camas dobles lo dijeron todo.

Los peones no corrieron con la misma suerte. En su caso, las condiciones fueron aún más rústicas. Alfredo Adame, a pesar de haber sido salvado por Sandra, quedó como uno de los peones, por lo que deberá dormir con menor comodidad, al igual que Manola Díez, César Doroteo y La Bea.

¿Qué reacción tuvieron los granjeros con los espacios?

Algunos tomaron el reto con humor, otros con resignación. Los comentarios entre risas nerviosas y miradas incómodas revelaron que este será solo el inicio de una convivencia intensa. Compartir cama no es cualquier cosa, especialmente cuando hay estrategias en juego, roces personales o química inesperada.

La Granja VIP arrancó con fuerza, y la distribución de los dormitorios dejó claro que aquí nada será sencillo. Entre las camas individuales, las compartidas y los espacios más limitados de los peones, el descanso será todo menos tranquilo.

La competencia continúa por Azteca UNO a las 9:00 p.m. y puedes ver cada momento 24/7 en Disney+, donde las cámaras no se apagan nunca.