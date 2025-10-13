ÚLTIMA HORA: Lola Cortés se une al reality show La Granja VIP como participante

La Granja VIP acaba de iniciar y como parte de las revelaciones de los granjeros que faltaban la producción dio una gran sorpresa al avisar que Lola Cortés no sería una crítica.

Después de que 11 granjeros fueron revelados a lo largo de varios días en la programación de TV Azteca, hoy con el GRAN ESTRENO de La Granja VIP conocemos al resto de los granjeros quienes harían el total de 16 celebridades dentro de este nuevo e innovador reality show.

Y para iniciar echando toda la carne al asador se reveló que ¡Lola Cortés entrará a La Granja VIP como granjera! Después de que la cantante y actriz de teatro hubiera sido revelada como parte del panel de críticos, parece que las cosas han tomado un rumbo que nadie se esperaba, y probablemente esto sea una constante en el reality show.

Esta sería la primera ocasión en la que podremos ver a Lola Cortés dentro de un reality show 24/7 ¡y como participante! Recordemos que ella ya tiene una larga trayectoria en la televisión, pero en la mayoría de sus apariciones era como jueza o crítica, sobre todo en programas como La Academia.

Lola Cortés: una trayectoria digna de recordar

Dolores Vanessa Cortés Jiménez, nombre real de Lola Cortés, ha sido parte del mundo artístico casi desde que nació. A los 8 años participó en su primera obra de teatro: Anita la Huerfanita, y ese fue el aliciente necesario para que la ahora conocida ‘reina del teatro musical’ iniciara una carrera artística envidiable.

Después de eso tuvo la oportunidad de participar en ‘Vaselina’ junto a los conocidos Timbiriche. A los 12 estuvo en ‘Juguemos a Cantar’, show de competencia donde quedó en octavo lugar. Pero el momento definitivo en su carrera fue cuando actuó en la obra ¡Qué Plantón!

Ha estado dentro de obras de teatro como: La Isla del Tesoro, Una Vez en la Isla, La Bella y la Bestia, El Fantasma de la Ópera, Jesucristo Superestrella, José el Soñador, Dulce Caridad y Mentiras, El Musical.

Fue parte de La Academia a partir del 2004, donde además de ser crítica también fue directora de la generación del 2007.

Con un carácter fuerte, siendo la personificación de la exigencia y profesionalismo, Lola Cortés nos mostrará una faceta diferente de ella misma, pues ahora podremos conocer cómo es en su día a día, quitándose el papel de crítica que se le ha adjudicado durante tantos años.

