Exatlón México |Alejandro Aguilera : “Mi meta es motivar a México cada día”
Alejandro Aguilera llega con ilusión, energía y la firme promesa de dejar huella en Exatlón México: “Quiero motivar a todo México a ser mejor cada día”.
Alejandro Aguilera se declaró listo para enfrentar el reto de Exatlón México, donde asegura que su mayor objetivo no solo es brillar en los circuitos, sino también inspirar a México con esfuerzo y actitud positiva. Con la ilusión de integrarse al Equipo Azul, Aguilera afirma que, aunque todavía tiene mucho que aprender, su capacidad y disciplina le permitirán avanzar y aportar motivación, energía y entrega a sus compañeros. “Quiero que me recuerden como alguien que los motivó a ser mejores cada día”, expresó el atleta, quien promete dar lo mejor de sí en cada enfrentamiento de la competencia.
